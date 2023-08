AZ-linksback Møller Wolfe treft oude vrienden: ’Voor één keer vijanden’

ALKMAAR - De Noorse linksback David Møller Wolfe heeft de deur van zijn ouderlijk huis amper achter zich dichtgetrokken, of hij staat er alweer op de stoep vanwege de loting in de Conference League. Met AZ neemt hij het in de play-offs voor een groepsfaseticket op tegen SK Brann, zijn vorige club uit zijn geboortestad Bergen. „Mijn beste vrienden wonen daar. Natuurlijk wordt dat bijzonder.” Donderdag speelt AZ thuis en een week later, op 31 augustus, volgt de return in Noorwegen.

David Moller Wolfe Ⓒ ANP Pro Shots