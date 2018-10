Löw grijpt in: Vijf andere namen tegen Frankrijk

’Die Mannschaft' begint tegen Frankrijk met liefst vijf andere spelers ten opzichte van het duel zaterdag in Amsterdam. Zo heeft vleugelspits Leroy Sané eindelijk een basisplaats gekregen.

Löw kiest in het Stade de France voor vijf verdedigers, onder wie de nieuwkomers Thilo Kehrer, Nico Schulz en Niklas Süle. De 22-jarige Kehrer, verdediger van Paris Saint-Germain, begint aan zijn tweede interland. Serge Gnabry is ook nieuw in de ploeg. Onder anderen Thomas Müller en Mark Uth zijn op de bank gezet. Doelman Manuel Neuer doet wel mee, ook al klinkt in eigen land de roep om hem te vervangen door Marc-André ter Stegen.

Joachim Löw Ⓒ ANP

Wereldkampioen Frankrijk, dat vorige maand voor eigen publiek met 2-1 won van Oranje, start met bijna alle vertrouwde namen uit het WK-elftal. Alleen de geblesseerde verdediger Samuel Umtiti ontbreekt, hij wordt vervangen door Presnel Kimpembe.

Opstelling Duitsland: Neuer, Kehrer, Ginter, Hummels, Gnabry, Kroos, Werner, Schulz, Süle, Kimmich, Sané.

Opstelling Frankrijk: Lloris; Hernandez, Kimpembe, Varane, Pavard; Kante, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud.