Eindsprintje Jong Oranje komt te laat

De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi was in Doetinchem met 3-0 te sterk voor Oekraïne. Richairo Zivkovic (twee) en Justin Kluivert kwamen tot scoren.

Jong Oranje miste op de Vijverberg Ajacied Carel Eiting. Hij moest afhaken wegens knieklachten. Eiting had afgelopen vrijdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Letland (0-3) nog de hele wedstrijd gespeeld. Jong Oranje wist voor het begin van dat duel al dat het EK van 2019 in Italië en daardoor ook een olympisch ticket voor Tokio 2020 niet meer haalbaar was.

De pijnlijke nederlaag vorige maand tegen Jong Schotland (1-2) maakte Jong Oranje kansloos om als één van de vier beste nummers twee deel te nemen aan de play-offs. Jong Oranje eindigde nu weliswaar ten koste van Oekraïne alsnog als tweede, maar het eindsprintje kwam te laat. Engeland plaatste zich als groepswinnaar ongeslagen voor het eindtoernooi.

Van de Looi wil in het voorjaar van 2019 met een sterk vernieuwde en verjongde selectie aan de slag. In Doetinchem nam de bondscoach van Jong Oranje daarop nog geen groot voorschot. Zijn opstelling telde nogal wat spelers die voor de nieuwe kwalificatiecampagne te oud zijn. Michel Vlap was de vervanger van Eiting, verder was het Hollandse elftal hetzelfde als in Letland.

Van de Looi koos in Doetinchem nog één keer voor het resultaat en kreeg het gelijk aan zijn zijde. Bij de rust leidde Jong Oranje met 2-0. Kluivert, op aangeven van Zivkovic, opende met een bekeken schot in de 21e minuut de score. Kort daarna tikte Zivkovic de bal in nadat Justin Hoogma op de paal had geschoten. Na de rust tilde opnieuw Zivkovic, na goed werk van invaller Donyell Malen, de stand naar 3-0. Zivkovic (22) is één van de spelers op wie Van de Looi in 2019 geen beroep meer zal doen.