’Ik denk dat ik er wel alles heb uitgehaald’

Hoe kijk je terug op je carrière?

,,Ik kan tevreden zijn met mijn eigen prestaties. Natuurlijk zit er een smetje met alle dopinggevallen om mij heen. En met betrekking tot mijn carrière: zeg nooit nooit dat ik nu helemaal gestopt ben. Maar tegelijkertijd heeft deze job nu prioriteit”

Wat beschouw je als je hoogtepunt?

,,Mijn WK-medailles.”

Heb je alles er uit gehaald?

,, Ik denk dat ik er wel alles uitgehaald heb. Natuurlijk heb ik ook blessures gehad zoals mijn rug en een gescheurde achillespees, maar ik denk dat ik de juiste keuzes gemaakt heb in mijn carrière.”

Waarom België?

,,Zij belden mij dat ze interesse hadden en na de EK bleken we op één lijn te zitten. Net als in Nederland is er altijd wel talent, alleen zie je dat die niet doorstromen naar de senioren. Ze geven dan bijvoorbeeld de voorkeur aan een studie. Ik wil hier een goede structuur neerzetten, waardoor meer werpers kunnen gaan deelnemen aan grote toernooien.”

Jij was in 2006 de eerste atleet die fulltime ging trainen op Papendal

,,Ja, ik was een pionier, nu staat daar een geweldig fulltimeprogramma. Ik denk dat we dat hier in België ook kunnen realiseren.”

Wat is jouw ervaring als coach?

,,Ik neem veel kennis mee en heb in Californië al wat ervaring opgedaan. Ik zal natuurlijk nieuwe dingen tegenkomen maar ben er klaar voor.”