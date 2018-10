’Strootman is belangrijk, maar De Jong is snel gekomen’

„Virgil van Dijk en Frenkie de Jong hebben lichte kuitklachten, terwijl Georginio Wijnaldum heel veel heeft gespeeld de laatste tijd”, zei de bondscoach tegen de NOS. „Voor de rest zijn het bewuste wissels om het elftal beter te maken. Voor deze wedstrijd zeker.”

„Er staan volgende maand twee belangrijke wedstrijden in de Nations League (Frankrijk thuis en Duitsland uit, red.)”, vervolgde Koeman. „Die zijn belangrijk, maar van België wil je ook winnen. Ik heb vertrouwen in de jongens die nu spelen. Het zou slecht zijn als je maar op elf spelers vertrouwt. Stefan de Vrij, Nathan Aké en Quincy Promes (vandaag in de basis, red.) hebben bij mij ook gespeeld.”

Koeman wilde niet spreken over een laatste kans voor Kevin Strootman, die er sinds een paar wedstrijden niet meer in staat bij Oranje. „Strootman is een belangrijke speler, maar Frenkie de Jong is snel gekomen. De Jong toonde aan dat hij in de basis moest staan”, aldus Koeman.

