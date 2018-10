Bijzondere Oranje-goal Danjuma

De aanvaller van Oranje scoorde in het Koning Boudewijnstadion op bezoek bij België. Voor de 21-jarige Danjuma was het een bijzonder doelpunt. Hij scoorde namelijk in het land van zijn werkgever. Memphis Depay was in de 27e minuut de man van de assist.

Danjuma maakte afgelopen zomer de overstap van NEC naar Club Brugge. Bij die grote Belgische club is hij de afgelopen maanden uitstekend op dreef. Afgelopen zaterdag debuteerde de in het Nigeriaanse Lagos geboren voetballer als invaller tegen Duitsland: 3-0 zege.

Het duel in Brussel eindigde in een gelijkspel:

