Rosario debuteert nu wél in Oranje

De 21-jarige middenvelder van PSV mocht na de rust van de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen België invallen.

Rosario had al veel familieleden uitgenodigd voor de ontmoeting met Duitsland van afgelopen zaterdag in de Nations League. De KNVB ontdekte pas vlak voor die wedstrijd dat de speler van PSV niet speelgerechtigd was, vanwege de rode kaart die hij vorige maand had gekregen bij Jong Oranje.

Rosario is de vierde speler in korte tijd die zijn debuut maakt voor Oranje. Arnaut Danjuma Groeneveld, Denzel Dumfries en Steven Bergwijn kregen tegen Duitsland voor het eerst speeltijd.