Column Valentijn Driessen: ’Kökcü en Wieffer van CL-niveau’

Door Valentijn Driessen

Valentijn Driessen Ⓒ De Telegraaf

Feyenoord-AS Roma was volgens José Mourinho een affiche dat niet zou misstaan in de Champions League. Als iemand daarover mag oordelen is het de Portugees. Het was interessant om na een paar geweldige kwartfinales in de Champions League - Manchester City-Bayern München was het hoogtepunt - de Europa League-kwartfinale tussen de Rotterdammers en Romeinen langs de kampioenslat te leggen. Zeker omdat Feyenoord als aanstaand kampioen van Nederland, al of niet met trainer-coach Arne Slot, volgend seizoen op dat niveau actief zal zijn.