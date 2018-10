Ook Keïta valt weg bij Liverpool

Middenvelder Naby Keïta moest bij Guinee in de wedstrijd tegen Rwanda (1-1) na de eerste helft in de kleedkamer achterblijven. Volgens de eerste diagnose heeft hij een spierblessure opgelopen.

Keïta is de derde speler van Liverpool die in de afgelopen vijf dagen tijdens verplichtingen met de nationale ploeg geblesseerd is geraakt. Aanvaller Mohamed Salah moest in de wedstrijd van Egypte tegen Swaziland (4-1) naar de kant met een liesblessure. Clubgenoot Sadio Mané liep een duimblessure op in de interland van Senegal tegen Soedan (3-0).

Liverpool hervat zaterdag de Premier League met de uitwedstrijd tegen Huddersfield Town. Het is nog onduidelijk of het gehavende drietal voor Klopp beschikbaar is. Verdediger Virgil van Dijk liet de oefeninterland van Oranje dinsdag tegen België schieten, tot opluchting van zijn Duitse coach. De aanvoerder van Oranje is nog niet helemaal hersteld van een vorige maand opgelopen ribblessure.