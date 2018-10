Van de Looi: ’Extra pijnlijk dat we EK missen’

Met ruime overwinningen op Letland en Oekraïne (twee keer 3-0) sloot Jong Oranje het EK-kwalificatietoernooi positief af. Het eindresultaat bleef echter negatief: geen EK-ticket en evenmin een plek in de play-offs. De thuisnederlaag vorige maand tegen Jong Schotland bleek fataal (1-2).

„Als je ons vandaag ziet spelen, is het extra pijnlijk dat we er niet bij zijn”, liet bondscoach Erwin van de Looi bij FOX Sports weten na het afsluitende duel met Oekraïne. „Je kunt je wel tien keer voor de kop slaan vanwege die wedstrijden tegen Schotland, maar dat is nu verleden tijd”, doelde hij ook op het uitduel, dat met 2-0 verloren ging.

Volgens Van de Looi speelde Jong Oranje tegen Oekraïne bij vlagen goed en met veel energie. „We hebben de vorige interlandperiode goed nabesproken met de staf. Er zijn toen keuzes gemaakt en een aantal oudere jongens opnieuw opgeroepen. Zij zorgden er tegen Letland en tegen Oekraïne voor dat de jongere spelers beter konden voetballen. We hebben dan ook de juiste balans gevonden.”