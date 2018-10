Tagliafico met Argentinië onderuit tegen Brazilië

In de blessuretijd wist Neymar succesvol Miranda in stelling te brengen. De verdediger van Internazionale kopte een corner langs doelman Sergio Romero.

Het duel tussen de twee Zuid-Amerikaanse ploegen werd afgewerkt in Saoedi-Arabië. Bij Argentinie begon Nicolás Tagliafico in de basis. De verdediger van Ajax werd in de 82e minuut vervangen door Marcos Acuña