Oranje houdt stand in België

In Brussel eindigde de 127e derby der lage landen in 1-1. Basisdebutant Arnaut Danjuma Groeneveld zorgde na een fraaie aanval voor het doelpunt van Oranje, dat afgelopen zaterdag Duitsland met 3-0 over de knie legde.

Met zes nieuwelingen in de basis ten opzichte van de zege op Duitsland wilde Oranje na 21 jaar zonder zege wel weer eens winnen van België, tegenwoordig nummer één van de FIFA-ranglijst. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman beleefde echter een valse start. Al na vijf minuten was het raak voor onze zuiderburen.

Daar waar Oranje tegen de Duitsers in de Johan Cruijff ArenA met kunst - en vliegwerk de nul hield, ging het snel mis in het Koning Boudewijnstadion. Ondanks een aantal Nederlandse spelers op de doellijn knalde Dries Mertens fenomenaal raak. De voormalig speler van PSV, FC Utrecht en AGOVV vond met een fraaie volley de bovenhoek.

Dries Mertens zorgt voor een vroege Oranje-domper. Ⓒ AFP

De beginfase was voor de Belgen. Maar nadat Mertens had gescoord en Romelu Lukaku een prima kopkans niet had benut, stichtte Oranje voor het eerst gevaar. Quincy Promes nam de bal schitterend aan en bediende Memphis Depay.

De aanvaller van Olympique Lyon vocht zich in de 21e minuut knap door de verdediging van de Belgen, maar stuitte op doelman Simon Mignolet. Zes minuut later kwam Oranje alsnog op gelijke hoogte. Die treffer was een fraaie.

Via Donny van de Beek en Promes kwam de bal terecht bij Depay. Hij leek iets te lang te wachten, maar vond toch Danjuma. De aanvaller van club Brugge maakte koeltjes de 1-1. Dat was tevens zijn eerste interlanddoelpunt.

Arnaut Danjuma Groeneveld wordt bejubeld door Memphis Depay, Matthijs de Ligt en Quincy Promes. Ⓒ ANP

In het vervolg van de eerste helft hadden beide ploegen nog een keer kunnen scoren. Promes raakte met een prachtige knal de binnenkant van de paal. Chelsea-vedette Eden Hazard schoof de bal net naast naast het doel van Oranje-goalie Jasper Cillessen.

Met debutant Pablo Rosario binnen de lijnen voor Matthijs de Ligt begon Oranje matig aan de tweede helft. Michy Batshuayi, vervanger van Romelu Lukaku, kreeg twee uitstekende kansen op de tweede goal van het thuisland, maar schoot eerst naast en kopte twee minuten later te zacht in.

Memphis Depay in actie. Ⓒ ANP Pro Shots

In het tweede gedeelte van de tweede helft kwam het Nederlands elftal weer steeds beter in de wedstrijd. Invaller Luuk de Jong schreeuwde om een strafschop, maar kreeg die niet. Nathan Aké kopte snoeihard op het doel van de Belgen, maar stuitte op Mignolet. Gescoord werd er vervolgens niet meer.

Krakers in november

Het Nederlanads elftal mag over een maand weer vol aan de bak. Wereldkampioen Frankrijk is op 16 november de opponent. Drie dagen later moet de ploeg van Koeman op bezoek bij Duitsland. Beide duels zijn in het kader van de Nations League.

