Nieuwe dreun voor Duitsland

In Parijs kwam de ploeg van bondscoach Joachim Löw wel op voorsprong. Na een vlugge aanval over de rechterflank belandde een voorzet van Leroy Sané op de arm van zijn Franse collega Presnel Kimpembe. Scheidsrechter Milorad Mažić wees naar de penaltystip. Doelman Hugo Lloris zat in de goede hoek, maar kon geen redding brengen op de strafschop van Toni Kroos.

Toni Kroos en Joshua Kimmich vieren de openingstreffer Ⓒ AFP

In de tweede helft kwam Frankrijk beter in de wedstrijd. Antoine Griezmann bekroonde de betere fase van zijn ploeg met de gelijkmaker. De aanvaller van Atlético Madrid kopte een strakke voorzet van Lucas Hernández keihard voorbij Manuel Neuer.

Antoine Griezmann Ⓒ REUTERS

In de 80e minuut gaf arbiter Mažić na een onhandig moment van Mats Hummels de tweede penalty van de avond. Antoine Griezmann nam plaats achter de bal en zag Neuer de verkeerde hoek in duiken.