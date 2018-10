Blind: ’Zo is Frankrijk wereldkampioen geworden’

„In de eerste helft kwamen we er niet aan te pas”, zei de Ajacied tegen de NOS. „In de tweede helft toonden we meer iniatief. Het stond goed. Verdedigend hebben we het goed gedaan. 1-1 tegen de nummer één van de wereld kunnen we mee thuiskomen.”

Net als tegen Duitsland kwam Nederland na rust beter voor de dag dan in de eerste helft. „Tegen Duitsland was het de eerste helft slecht, nu de eerste 25 minuten. Laten we de volgende wedstrijd maar gewoon gelijk goed beginnen”, sprak Blind met een glimlach.

„De Belgen kwamen er moeilijk doorheen. Dat geeft vertrouwen. Dan ga je zelf ook beter voetballen. 1-1 is een prima uitslag. Hier kunnen we mee verder. Er zijn natuurlijk puntjes die we kunnen bespreken. Als het niet lukt om hoog druk te zetten dan moet je in ieder geval compact staan. Daar is Frankrijk wereldkampioen mee geworden. Daar is niks mee.”