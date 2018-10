Depay: ’Ik heb nu alles op een rijtje’

„Het ging goed, met name in de tweede helft”, analyseert Depay. „Als team hebben we laten zien dat we goed kunnen voetballen. Toen Tonny (Vilhena, red.) erin kwam gingen we meer vooruit verdedigen, waardoor we beter in de wedstrijd kwamen. Als team strijden voor elkaar en ik zie dat we elkaar ook corrigeren. Als de basisafspraken goed zijn kan de individuele klasse excelleren.”

De aanvaller van Olympique Lyon voelt zich zowel binnen, als buiten de lijnen goed. „Ik denk dat het belangrijk is. Dat zag je ook in mijn tijd in Manchester. Ik heb nu alles op een rijtje en voel ook het vertrouwen van de trainer. Ik voel me vrij en als ik aan de bal kom, kan ik nu iets creëren.”

„Ik heb vanavond genoten. Natuurlijk is het jammer dat we het niet over de streep hebben getrokken”, aldus Depay. „Dan zou je twee uitstekende wedstrijden afgesloten hebben met twee overwinningen.”

