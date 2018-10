Koeman heeft duidelijk doel met Oranje

„Er ligt nu een fundament”, zei Koeman na de oefeninterland in Brussel tegen de nummer 1 van de wereldranglijst.

„We krijgen volgende maand Frankrijk-thuis en Duitsland-uit in de Nations League. Veel mensen zullen vooraf gedacht hebben dat we maar één punt zouden halen in deze groep, maar we hebben er al drie en gaan er wellicht nog meer halen. Het allerbelangrijkste is dat we groepshoofd worden voor de EK-kwalificatie als we nog één of meer punten halen.”

De ploeg van Koeman heeft na de winst van zaterdag op Duitsland drie punten in groep 1 van divisie A. Frankrijk leidt met zeven uit drie, de Duitsers hebben pas één punt.

Koeman zag een goede Memphis Depay. „Memphis is een geweldige speler die zich nog steeds ontwikkelt. Er zijn momentjes waar hij teveel terug zakt, terwijl hij de diepste man is. Maar ook vanavond heeft hij weer aangetoond een geweldige speler te zijn.”