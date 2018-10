‘Nederland, team met toekomst’

Martinez zag wel een heel ander Nederlands elftal als toentertijd onder bondscoach Danny Blind. ,,Het grootste verschil is het vertrouwen waarmee het huidige team speelt in vergelijking met de wedstrijd in Amsterdam. Toen straalde het elftal te weinig uit. Nu des te meer, dit Nederland heeft toekomst.”

Bekijk ook: Oranje houdt stand in België

Volgens de Spanjaard speelt Oranje inmiddels ook in een ander tempo, een hoger tempo. ,,Dit team van Ronald Koeman bezit snelheid, schakelt vlot om en is in balbezit heel efficiënt. Het is talentvol en een stuk verder dan in 2016. Anders win je niet met 3-0 van Duitsland. Nee, ik beschouwde dat niet als een incident want tegen wereldkampioen Frankrijk zat er ook meer in dan die kleine nederlaag. Toen vond ik Nederland ongelukkig.”

In de ogen van Martinez was Memphis Depay de grote uitblinker aan Oranje-zijde. ,,Hij kan uit het niets iets creeëren. Je ziet dat de nieuwe rol bij Olympique Lyon hem perfect past. Het is zijn beste positie om zijn kracht en snelheid te tonen en hij oogt heel comfortabel.”