Alsnog beloning voor de ’nieuwe Seedorf’

Iets later dan gepland maakt Pablo Rosario dan toch zijn debuut voor het Nederlands elftal. De PSV'er valt in tegen België.

BRUSSEL - ’Binnen!’, moet Pablo Rosario (21) hebben gedacht. De middenvelder van PSV maakte – door geblunder bij de KNVB drie dagen later dan gepland – in België alsnog zijn debuut in het Nederlands elftal en werd na rust beloond voor zijn goede spel de laatste weken in de Eredivisie en de Champions League.