Aziatische attractie op de marathon

Vandaag wordt de tweevoudig olympisch kampioen gepresenteerd als versterking van de marathonschaatsploeg AB Vakwerk, waarna hij zaterdag debuteert op de Amsterdamse Jaap Edenbaan bij de start van het nieuwe seizoen. „De conditie is goed”, beweert Lee. „Ik ben heel benieuwd, want ik heb nog niet veel ervaring met deze discipline.”

Met de 30-jarige Zuid-Koreaan heeft de ploeg van coach Roy Boeve in ieder geval een klasbak in huis. Tijdens de Olympische Spelen van Vancouver in 2010 won Lee op de 10.000 meter het goud dankzij de foute baanwissel van Sven Kramer. Op de 5000 meter werd hij tweede. „Ik zal Vancouver nooit meer vergeten. Vanaf het middenterrein volgde ik de race van Kramer, mijn onverslaanbaar geachte tegenstander. Plotseling maakte hij die fout. Ik wist niet wat ik zag. Die dag was niet mijn lucky day, maar mijn lucky, lucky, lucky day”, aldus Lee, die komende winter met zijn vrouw in Nederland verblijft, maar over een paar maanden ook op het natuurijs van de Weissensee gaat rijden.

’De conditie is goed en daar gaat het om’

Op de Winterspelen in Pyeongchang van dit jaar veroverde hij een gouden medaille op de massastart. Sindsdien kan hij in zijn vaderland niet meer in alle rust over straat. Dankzij een Koreaanse sponsor, die ook in Nederland actief is, besloot Lee zijn heil te zoeken in het marathonschaatsen. „In 2005 ben ik begonnen met shorttrack. Nu krijg ik deze kans bij de ploeg van Boeve. Die kon ik niet laten liggen. Ik moet de taal nog leren, maar dat komt wel. Nogmaals, de conditie is goed en daar gaat het om.”