Lozano en Gutierrez onderuit met Mexico

Tegen Mexico, dat de PSV'ers Hirving Lozano en Érick Gutierrez in de basis had, wonnen de Chilenen met 1-0. Invaller Nicolás Castillo, aanvaller van Ajax' volgende tegenstander in de Champions League Benfica, maakte in Queretaro in de voorlaatste minuut de winnende treffer: 0-1.

Eerder in het duel was een doelpunt van de Chilenen nog geannuleerd wegens buitenspel, terwijl aan de andere kant Jurgen Damm bij de beste kans voor de Mexicanen naast schoot na een uitstekende pass van PSV'er Gutierrez. Chili trad nu wel aan met Manchester United-aanvaller Alexis Sánchez. Hij ontbrak tegen Peru. Gutierrez speelde de volle 90 minuten. Lozano werd een kleine tien minuten voor tijd gewisseld.

De vorige keer dat beide teams elkaar troffen was een veelbesproken duel tijdens de Copa America van 2016 toen Chili met 7-0 won.

Tapia

Feyenoorder Renato Tapio oefende met Peru tegen de Verenigde Staten. In East Hartford werd het 1-1. Nadat Joshua Sergent de Amerikanen kort na rust op voorsprong had gezet maakte Edison Flores in de 86e minuut gelijk. Tapia speelde ruim een uur mee. Colombia was met 3-1 te sterk voor Costa Rica. Carlos Bacca maakte na een halfuur de 1-0 voor Colombia. Kendall Waston maakte net voor de pauze gelijk, maar met twee doelpunten van Cucho Hernández ging de zege naar de Colombianen.