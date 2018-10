’Oranje zal weer meespelen met groten der aarde’

Het Laatste Nieuws was het meest lovend: ’De Rode Duivels waren heer en meester zolang Eden Hazard de scepter zwaaide. Daarna toonde Oranje dat het op middellange termijn weer zal meespelen met de groten der aarde.’ De krant vond het wel opvalland dat er maar weinig Oranje-supporters in het stadion zaten. ’Het Legioen is ook niet meer wat het geweest is. Veel bussen zijn vanavond niet over de grens gekomen.’

’Rode Duivels mogen niet klagen na gelijkspel tegen vechtlustig Oranje’, kopt Sporza. De Belgische sportsite riep Memphis Depay uit tot man van de wedstrijd: ’In een aanvankelijk slaapverwekkende tweede helft was Depay een gesel voor de Belgen.