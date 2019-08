VVV laat zich niet verrassen door RKC

Hannes Delcroix bracht RKC na ruim tien minuten aan de leiding met een harde kopbal, die via de onderkant van de land in het doel eindigde. Met een geplaatst schot maakte Elia Soriano kort na rust gelijk en vanuit een penalty maakte Jonathan Opoku er na een uur 2-1 van. De strafschop werd toegekend na een overtreding van keeper Etienne Vaessen op Haji Wright.

Het mooiste doelpunt viel in de 88e minuut en kwam op naam van Peter van Ooijen, die vanaf 20 meter doeltreffend uithaalde en ervoor zorgde dat VVV voorlopig samen met Willem II aan kop gaat in de eredivisie. Van Ooijen was ook trefzeker in de laatste twee competitiewedstrijden van vorig seizoen.

Het is de derde keer op een rij dat VVV het eerste duel van het seizoen weet te winnen. RKC speelde ruim vijf jaar geen wedstrijd in de eredivisie. De Waalwijkers werden vorig seizoen achtste in de eerste divisie en plaatsten zich net voor de play-offs, waarin een terugkeer in de eredivisie werd bewerkstelligd.