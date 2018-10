Bakelants komt, Theuns weg bij Sunweb

De 32-jarige renner komt over van AG2R waarvoor hij vier jaar uitkwam en onder meer de Ronde van Emilia en de Ronde van de Piemonte won. Eerder won hij in 2013 een etappe in de Tour de France. Behalve Bakelants komt ook de Deen Asbjørn Kragh Andersen naar Sunweb, dat de Belg Edward Theuns ziet vertrekken.

Het contract van de 27-jarige Theuns, die afgelopen winter overkwam van Trek-Segafredo, liep nog een jaar door. Wegens een ,,verschil van inzicht over sportieve zaken'' gaan beide partijen uit elkaar. ,,Het is een zwaar jaar voor me geweest, zowel mentaal als fysiek met een paar lelijke valpartijen. Ik heb geprobeerd de werkwijze van het team over te nemen, maar het past niet echt bij me. Daarom is het beter dat we uit elkaar gaan'', lichtte Theuns toe. Ook hoofdcoach Rudi Kemna zag te veel verschillen van opvatting: ,,En een geloof in dezelfde werkwijze is nodig om verder te gaan.''

Bakelants is al tien jaar prof en reed al twaalf keer een grote ronde uit. ,,Ik zie een uitdaging in de wetenschappelijke aanpak van dit team. Zeker na mijn moeilijke jaar waarin ik moest herstellen van een zware val in de Ronde van Lombardije van eind vorig jaar. Het voelt als een nieuwe start'', zei de Belg, wiens ervaring verwelkomd wordt door ploegleider Marc Reef. ,,Hij kan zijn kennis delen met de jongere renners en bovendien in heuvelklassiekers en grote ronden als een wegkapitein optreden'', aldus Reef.

De 26-jarige Kragh Andersen wordt bij Sunweb herenigd met zijn jongere broer Søren. Hij komt van het kleinere team Waoo. Reef: ,,We hadden hem al een tijdje op de radar. Asbjørn is een toevoeging voor het team in de klassiekers, maar kan ook een rol spelen in onze 'sprinttrein'. We willen die kwaliteiten graag verder ontwikkelen.''