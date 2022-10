Atletico pijnlijk onderuit; zorgen om geblesseerde Morata

Zorgen waren er over Alvaro Morata, de spits van Atletico en het Spaans elftal die al na tien minuten met een enkelblessure naar de kant moest. Op dat moment stond het al 1-0 voor de thuisploeg na een doelpunt van Theo Bongonda, gemaakt na welgeteld 27 seconden. Cadiz-aanvoerder Alex leek het duel in de 81e minuut te hebben beslist (2-0), maar Felix maakte de voorsprong van de thuisploeg in de slotfase ongedaan. Eerst belandde de bal uit een omhaal van de Portugees via de voet van verdediger Luis Hernandez in het doel. In de 89e minuut maakte Felix gelijk.

De Portugees, die mogelijk vertrekt in de winterstop, had met een kopbal zijn ploeg zelfs op voorsprong kunnen zetten, maar de bal ging naast het doel. Aan de andere kant was het diep in blessuretijd wel raak. Sobrino werkte de bal met zijn hand of zijn lichaam in het doel. De VAR zag er in ieder geval geen hands in, waarna het duel meteen was afgelopen.

