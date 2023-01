Laatdunkende uitspraken over Zidane leiden tot vertrek voorzitter Franse bond

Le Graët verlengde vorige week nog het contract van bondscoach Didier Deschamps en hij ging tegenover Franse media in op de verlenging. De voorzitter werd gevraagd of Zidane, die momenteel beschikbaar is, zijn interesse nog kenbaar heeft gemaakt.

Het antwoord van Le Graët leidde tot ophef. „Zinédine Zidane, ik zou hem nog niet eens opnemen”, had Le Graët onder meer laten optekenen. „Wat zou ik hem moeten zeggen? ’Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar verder, want ik ben net een contract overeengekomen met Didier’?”

De Franse voetballegende Zinédine Zidane bemoeit zich vooralsnog niet met de zaak. Ⓒ ProShots

Afgelopen weekend uitten enkele prominenten hun ongenoegen over de uitspraken van Le Graët. „Zidane is Frankrijk. Zo gaan we niet om met legendes zoals hij”, schreef Kylian Mbappé op sociale media. Niet veel later bood Le Graët zijn excuses aan, maar zijn positie bleek niet langer houdbaar.

Philippe Diallo werd woensdag aangesteld als interim-voorzitter.