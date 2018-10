Volleybalster Lohuis voelt de vermoeidheid niet zo

Na een treinreis die de ploeg van bondscoach Jamie Morrison terugbracht in de stad waar het toernooi begon, stond er verder niets op het programma. ,,We gaan lekker uit eten vanavond. Dit is meer een soort rustdag'', vertelde Lohuis, middenaanvalster/blokkeerder van het team dat in Nagoya een op een WK niet eerder bereikte plaats bij de beste vier landen afdwong.

Ontspanning is nodig in een toernooi waarin al elf duels werden afgewerkt, met als hoogtepunt wellicht de 3-2-overwinning op titelverdediger Verenigde Staten van maandag. ,,Toch voelt het niet alsof we in een sleur zitten. Er gebeurt veel, je verandert weer eens van hotel en met de goede resultaten voel je de vermoeidheid ook minder. Maar vandaag pakken we zo veel mogelijk onze rust'', liet Lohuis telefonisch vanuit Japan weten.

De wil om nu wel een medaille te pakken is groot in het team, dat ontroostbaar was na de vierde plek in Rio. Het heilige doel komt steeds dichterbij. Vrijdag (06.40 uur) wacht Servië dat eerder in de tweede groepsfase - toen zonder sterspeelster Tijana Boskovic - werd verslagen. Er lijkt opnieuw een belangrijke rol voor Lohuis weggelegd: ,,We kunnen ze serverend onder druk zetten, dan moeten we ze blokkerend ook aankunnen.''