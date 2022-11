Astronomisch aanbod voor Ronaldo: 225 miljoen voor 3 jaar in Saudi-Arabië

Het contract van Ronaldo bij Manchester United werd vorige week in overleg ontbonden nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de club en trainer Erik ten Hag. Daarmee had hij zijn positie bij de club vrijwel onmogelijk gemaakt. De Portugees gaf onder meer aan zich verraden te voelen door de club en zei dat hij geen respect had voor zijn van Ajax overgekomen coach.

Al-Nassr kan de sterspeler zonder transfersom vastleggen. Ronaldo heeft zijn toekomst sinds zijn vertrek bij United opengelaten. Hij bereidt zich met Portugal voor op de groepswedstrijd op het WK maandag tegen Uruguay. Ronaldo scoorde in de wedstrijd tegen Ghana en is daarmee de eerste profvoetballer die op vijf eindrondes van het WK minstens één doelpunt heeft gemaakt.

Etentje met ploeg

Dat Ronaldo nu al niet om de slappe was verlegen zit bewees hij overigens eerder dit weekend, door de Portugese selectie mee uit eten te nemen naar een luxe restaurant in Doha en daar de gehele rekening uit eigen zak te voldoen.