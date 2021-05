Mark Selby volgt Ronnie O’Sullivan op en is voor vierde keer wereldkampioen snooker

Selby was de tweede dag van de finale begonnen met een 10-7-voorsprong en hield die marge in de eerste sessie vast. Met 14-11 gingen de twee de afsluitende sessie in en daarin toonde Selby zich de beste, al was het in vrijwel elk frame een groot gevecht.

Na een spannend begin op 16-13, ruimde Selby de tafel leeg met een score van 120 en zo kwam hij op één frame van de titel. Murphy gaf zich nog niet gewonnen met twee scores boven de 100, maar op 17-15 profiteerde Selby van een misser van zijn tegenstander op de laatste rode bal en sloeg toe.

De Engelse snookerspeler pakte in 2014 voor de eerste keer de wereldtitel door in de finale titelverdediger Ronnie O’Sullivan te verslaan. Hij pakte als nummer 1 van de wereld ook in 2016 en 2017 de wereldtitel. Bij het uitgestelde WK van vorig jaar werd hij door de latere kampioen O’Sullivan verslagen in de halve finales.

Mark Selby onttroonde Ronnie O’Sullivan. Ⓒ HH/ANP

„Vier keer winnen is iets waar ik alleen maar van had kunnen dromen”, zei Selby, wiens bijnaam ’Jester from Leicester’ luidt. „Een paar jaar geleden maakte ik een heel donkere periode door. De hele familie weet waarover ik het heb. Dit is dus een speciale titel. Ik vind dat Shaun de hele wedstrijd fantastisch speelde. Hij is een geweldige speler, een geweldige ambassadeur voor het spel.”

De wedstrijd werd gespeeld voor 980 toeschouwers. „Sport is niets zonder fans en we vonden het geweldig om iedereen terug te hebben en voor een vol huis te spelen”, zei Murphy, de wereldkampioen van 2005.

Het WK snooker maakte deel uit van een pilot om weer toeschouwers toe te laten tot sportevenementen.