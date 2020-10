Fabian Cancellara waarschuwt Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Mathieu van der Poel in duel met Wout van Aert tijdens Gent-Wevelgem Ⓒ ANP/HH

ANTWERPEN - Meesterlijk mooi was het duel op die voor Belgen bijna heilige Muur van Geraardsbergen. Rivaliteit in de meest pure vorm, een duel tussen twee mannen van staal, met lef en aanvalslust begiftigd. Tom Boonen en Fabian Cancellara maakten jarenlang de dienst uit in de Ronde van Vlaanderen, en zeker in de editie van 2010. Gaan Wout van Aert en Mathieu van der Poel zondag op herhaling?