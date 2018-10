Steven de Jongh: ’Er zijn veel vragen’

Als hij er fysiek toe in staat was, had hij de Nederlandse dokter Paul Jorna om de nek gevlogen toen die woensdagochtend bij hem langs kwam. ,,Paul was in de buurt en reageerde heel snel op het Twitterbericht en was daarom ook vlot bij Steven toen hij was gevonden. We zijn hem zo dankbaar”, liet De Jonghs’ vrouw Renée Meijer weten.

Bekijk ook: Steven de Jongh ontslagen uit ziekenhuis

,,Dat geldt ook voor Robert Gesink, Frank Lankman en Jan Verhagen, alle hulpdiensten en iedereen die mijn oproep heeft verspreid over Twitter. En natuurlijk Strava (GPS, red.), waardoor we wisten waar Steven zich ongeveer bevond.”

Bekijk ook: Heftige emoties in huize De Jongh na urenlange onzekerheid

Het gesprek met Jorna zorgde dat zijn onzekerheid, waarin De Jongh verkeert doordat hij zich niets meer kan herinneren, iets minder werd. ,,Het enge is vooral dat ik urenlang ’out’ ben geweest en niks meer weet”, zo kan De Jongh niet geloven dat zijn geheugen hem in de steek laat. ,,Dat is met zoiets als ik heb meegemaakt vrij normaal, schijnt.”

Bekijk ook: Steven de Jongh heeft zware hersenschudding

Meijer meldde maandag rond het middaguur dat Steven de Jongh vermist werd in de omgeving van het Spaanse La Ganga. Zoals elke dag zo’n beetje was de oud-renner er op uit getrokken met zijn racefiets voor een training. Pas zeven uur later werd hij bewusteloos in een struik langs de kant van de weg gevonden.

Over de toedracht van het voorval wordt nog altijd onderzoek gedaan, al zijn er verschillende aanwijzingen dat hij is aangereden. De Jongh: ,,Ik kan me er echt niks van herinneren van wat er is gebeurd. Het is één grote zwarte vlek.”