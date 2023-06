’Extra speciaal dat de Champions League-finale in Eindhoven wordt gespeeld’

De Oranje-international zag niet zo heel ver van Eindhoven het levenslicht, in het 40 kilometer verderop gelegen Horst aan de Maas om precies te zijn. „Als ik met vriendinnen ging winkelen, deden we dat in Eindhoven. In een half uurtje waren we met de trein in de stad. Ook voor mijn familie is het fijn dat de finale hier wordt gespeeld, zodat ze allemaal kunnen komen kijken. Dat geeft me een goed gevoel, omdat de wedstrijd misschien wel één van de belangrijkste uit mijn carrière kan worden.”

Herkansing

Voor Janssen, volledig tweebenig, wordt het de tweede eindstrijd in het miljoenenbal. De eerste werd drie jaar geleden verloren van Olympique Lyon, maar die nederlaag draagt de libero niet als een last met zich mee. „Nee, die finale ben ik eigenlijk vergeten”, bezweert ze. „Ik kijk echt uit naar morgen. De reis naar de finale was ongelooflijk mooi. Het is gaaf om hier te zijn en hopelijk wordt het zaterdag nog mooier en kunnen we een feestje bouwen.”

Maar dan moet Wolfsburg wel afrekenen met FC Barcelona Femini. Janssen: „Het is tactisch en technisch een goede ploeg, makkelijk gaat het niet worden”, aldus de topverdedigster van Wolfsburg, dat via een tussenstop in De Lutte, waar een trainingskamp werd belegd, met een volledig fitte selectie naar Brabant is afgereisd.