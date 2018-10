’Duitsland heeft Özil nodig’

„Ik denk dat Duitsland Özil nodig heeft”, reageerde de voormalig manager van Arsenal tegenover Bild. „Ik hoop dat Löw hem kan overtuigen om terug te keren bij het nationale elftal. Özil is een geweldige speler. Dat zag je ook op het WK.”

De spelmaker kondigde in juli aan te stopppen als Duits international. „Met pijn in mijn hart stop ik als international zo lang ik racisme en een gebrek aan respect voel”, aldus Özil in een statement op Twitter.

Wenger was erg teleurgesteld toen hij hoorde dat Özil niet meer voor Die Mannschaft wil spelen. „Hij is nu op de top van zijn kunnen”, zei de Fransman. „Het is zonde als zo’n speler niet meer in interlands uit komt.”

Arsène Wenger Ⓒ EPA

De oefenmeester vertrok vorig jaar als trainer bij Arsenal, na een dienstverband van 22 jaar. Naar eigen zeggen kan hij zo weer aan het werk. „Ik krijg aanbiedingen van over de hele wereld”, aldus Wenger. Dankzij mijn 22 jaren bij Arsenal heb ik veel ervaring. Ik ben inmiddels uitgerust en klaar om weer aan de slag te gaan. Vanaf 1 januari ben ik weer beschikbaar.”