Duitse invaller Diego Demme helpt Napoli langs Sampdoria

De Pool Arek Milik opende na ruim twee minuten spelen de score: 0-1. Eljif Elmas verdubbelde na een kwartier de voorsprong en Napoli leek daarmee een eenvoudige avond tegemoet te gaan. Sampdoria kwam in de eerste helft via Fabio Quagliarella echter terug in het duel en vanaf de strafschopstip maakte Manolo Gabbiadini in de 73e minuut gelijk.

De Duitse invaller Diego Demme bezorgde Napoli in de slotfase alsnog de zege. Voor de winterstop kwam hij nog uit voor RB Leipzig. Voor die club maakte hij in 105 competitiewedstrijden slechts een doelpunt, net zoveel als nu voorlopig voor Napoli.

Dries Mertens, die ook inviel, maakte diep in blessuretijd de 2-4. Napoli stijgt door de overwinning naar de tiende plaats. Sampdoria blijft zestiende.