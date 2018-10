Peperdure nederlaag Kiki Bertens

De 26-jarige Nederlandse legde het in drie sets af tegen Aliaksandra Sasnovich en loopt daardoor rechtstreekse plaatsing mis voor de WTA Finals: 3-6, 6-4 en 3-6. Vooral 44 onnodige fouten braken haar op. Daar tegenover stonden te weinig winners: 27.

Als Bertens de halve eindstrijd had bereikt in Moskou was ze zeker geweest van een plek bij de beste acht in de Race to Singapore. Karolina Pliskova, die eerder op woensdag verloor, is de nummer acht op de jaarranglijst, waarop Bertens negende staat. Die plek bezet Bertens vanaf maandag ook op de wereldranglijst over de afgelopen 52 weken.

Eerste reserve

Bertens begint nu als eerste reserve aan het eindejaarstoernooi dat komende zondag begint in de Aziatische stad. Als er een speelster afhaakt, mag Bertens alsnog meedoen in de groepsfase. Simona Halep kampt(e) met een rughernia, maar reist wel af naar Singapore.

Bertens maakte in de beginfase een sterke indruk en kreeg bij een 2-1 voorsprong drie kansen om haar opponente uit Wit-Rusland te breken. Daar slaagde ze niet. Vervolgens ging Sasnovich er met de set vandoor.

Comeback en zuur slot

In de tweede set kwam Bertens twee keer op een break voorsprong, maar gaf de geboren Wateringse die voorsprong even zo vaak uit handen. Uiteindelijk brak ze toch nog een keer en pakte de set met 6-4.

In de derde leek het duel aanvankelijk als een nachtkaars uit te gaan. Bertens keek al snel tegen een 0-3 achterstand aan. De inwoonster van Breda wilde echter van geen wijken weten en knokte zich knap terug. Maar vanaf een 3-3 stand leverde Bertens weer drie games op een rij in. Op het vierde matchpoint was het in de bloedstollende laatste game raak voor Sasnovich.