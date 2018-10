Miljardair laat koop Wembley schieten

De Amerikaanse miljardair Shahid Khan heeft zijn bod van circa 680 miljoen euro ingetrokken. Volgens de in Pakistan geboren zakenman voelde hij in de Britse voetbalwereld te weinig draagvlak voor zijn overnamepoging. „Het zorgde voor meer verdeeldheid dan verwacht en daarom heeft hij besloten zijn aanbod in te trekken”, liet directeur Martin Glenn van de Engelse voetbalfederatie (FA) weten. De FA is eigenaar van het befaamde complex in Londen.

Shahid Khan Ⓒ Reuters

Khan is de eigenaar van voetbalclub Fulham en het American footballteam Jacksonville Jaguars. Eind april kwam hij met zijn koopplannen naar buiten. In eerste instantie dachten de Britse media dat het om een bod van ongeveer 910 miljoen euro ging (800 miljoen pond). Khan en de FA kwamen echter overeen om de exploitatierechten van Wembley, die op 250 tot 300 miljoen pond werden ingeschat, in het bezit van de Engelse voetbalfederatie te laten. De lucratieve deal ketste echter af, omdat Khan zich te weinig gesteund voelde.