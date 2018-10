Badmintonvrouwen stunten tegen wereldkampioenen

Het Nederlandse duo wist in Odense de regerende wereldkampioenen Mayu Matsumoto en Wakana Nagahara uit Japan uit te schakelen. Piek/Seinen zegevierde in twee enerverende games: 21-19 21-18.

,,Ik heb hier geen woorden voor'', liet Seinen na de triomf weten. ,,We lieten weliswaar zes matchpoints onbenut, maar bleven mentaal sterk in elke rally. Het is een geweldig gevoel om de wereldkampioenen hier te verslaan.''

In de tweede ronde van het toptoernooi, met een prijzengeld van in totaal 670.000 euro, spelen Piek en Seinen tegen het Indonesische koppel Istarani/Pradipta.

Het Nederlandse duo eindigde afgelopen zondag als tweede bij de Dutch Open in Almere.