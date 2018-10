Nederlandse arbiter leidt duel KV Mechelen

Hij krijgt langs de lijn ondersteuning van zijn landgenoten Nils van Kampen en Steven van der Vrande. Met Ben Mesotten zal er wel een Belgische vierde official bij het duel actief zijn.

KV Mechelen vervult een negatieve hoofdrol in het omvangrijke onderzoek naar witwaspraktijken, fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Zo zouden onder meer enkele bestuursleden van de club via spelersmakelaar Dejan Veljkovic hebben geprobeerd scheidsrechter Bart Vertenten te beïnvloeden.

Vanwege het Belgische voetbalschandaal, dat vorige week naar buiten kwam, werd er in het afgelopen weekeinde in de Proximus League niet gespeeld. Komend weekeinde wordt er wel gewoon weer gevoetbald in 1B.

De Belgische bond KBVB werkt momenteel met de KNVB samen in een uitwisselingsproject voor scheidsrechters op het tweede niveau.

