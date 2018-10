Sadio Mané geopereerd aan hand

De 26-jarige Senegalees raakte tijdens de interland tegen Soedan (3-0) geblesseerd. Volgens Britse media heeft hij zijn duim gebroken, Liverpool gaf echter geen details vrij over de aard van de handblessure. De club meldde wel dat de ingreep succesvol was verlopen. Hoe lang Mané is uitgeschakeld, is nog niet bekend.

Liverpool speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Huddersfield Town. Mané is niet de enige speler die na de interlandperiode bij de nog ongeslagen mede-koploper terugkeerde. Coach Jürgen Klopp zag ook aanvaller Mohamed Salah (Egypte/lies) en middenvelder Naby Keïta (Guinee/hamstring) met een blessure uitvallen.

Sadio Mane in het shirt van Senegal Ⓒ AFP

Verdediger Virgil van Dijk liet de oefeninterland van Oranje dinsdag tegen België (1-1) schieten, tot opluchting van zijn Duitse coach. De aanvoerder van Oranje is nog niet helemaal hersteld van een vorige maand opgelopen ribblessure.