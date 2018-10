Speelverbod Lafferty na twijfels over blessure

De aanvaller kan daardoor zondag niet uitkomen voor Rangers in de Schotse competitie.

De 31-jarige Lafferty, normaal gesproken vaste waarde in de ploeg van bondscoach Martin O’Neill, meldde zich vorige week op het allerlaatste moment af voor de interlands uit de Nations League tegen Oostenrijk en Bosnië. Hij gaf een achillespeesblessure op als reden.

O’Neill was niet blij met die late afmelding en twijfelde aan het verhaal van Lafferty. „Hij had deze blessure in september, dat is wat ik weet”, zei hij tegen de BBC. De bond van Noord-Ierland paste vervolgens een zelden gebruikte regel van de wereldbond FIFA toe. Die luidt dat als een opgeroepen speler zich met een blessure afmeldt, hij dan vijf dagen na afloop van de interlandperiode niet mag uitkomen voor zijn club.

Noord-Ierland verloor beide wedstrijden, met 1-0 van Oostenrijk en met 2-0 van Bosnië.