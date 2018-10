Briljante O’Sullivan scoort maximale break

The Rocket wist deze serie te maken in het 4e frame in zijn tweede partij tegen zijn landgenoot Allan Taylor. De jonge Brit kwam er in de partij niet aan te pas en ging roemloos met 4-0 ten onder.

O’Sullivan is overigens niet de enige die in dit toernooi de ultieme break van 147 wist te maken, want ook Thepchaiya Un-Nooh uit Thailand scoorde in zijn partij tegen de Iraniër Soheil Vahedi de 147 in het eerste frame.

Als geen van de overige deelnemers de ultieme break weet te maken, dan delen O’Sullivan en Un-Nooh de pot voor de hoogste break van 15.000 Britse ponden.