Piqué benadrukt teamgeest Daviscup

Mondiale toptennissers als Roger Federer, Novak Djokovic en Alexander Zverev hebben te kennen gegeven dat zijn volgend jaar hoogstwaarschijnlijk niet meedoen in de finaleweek, van 18 tot en met 24 november in Madrid.

„De Daviscup heeft 118 jaar overleefd omdat het een teamwedstrijd is en individuele spelers niet zo belangrijk zijn”, zei Piqué bij een presentatie in de Spaanse hoofdstad. De verdediger van FC Barcelona financiert met zijn investeringsbedrijf Kosmos de Daviscup nieuwe stijl. Het zou gaan om 3 miljard dollar in de komende 25 jaar. Achttien landen strijden in één week tijd om de trofee én om prijzengeld dat vergelijkbaar is met dat van een grand slam.

Federer liet zich eerder dit jaar al kritisch uit over de nieuwe opzet en vroeg zich af waarom voetballer Piqué zich bemoeide met de tenniskalender. Djokovic heeft gezegd dat hij de voorkeur geeft aan het spelen van de World Team Cup, een evenement dat de bond van proftennissers ATP in januari 2020 nieuw leven inblaast. Zverev nam onlangs duidelijk stelling en noemde het organiseren van een toernooi aan het einde van een zwaar tennisjaar ’geschift’. „Aan het einde van het jaar zijn we allemaal uitgeput.” Wereldranglijstaanvoerder Rafael Nadal is wel positief.

„We richten ons op spelers die graag hun land vertegenwoordigen. Het gaat om de beste teams en niet om de beste spelers”, aldus Piqué, die zei er vrede mee te hebben als Federer niet verschijnt. „Hij heeft sowieso niet vaak in de Daviscup gespeeld. Als hij komt, is het fantastisch. Zo niet, dan zij het zo. Wie weet plaatst Zwitserland zich niet eens voor de finale.”