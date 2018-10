Van Aert is tweede plaatsen achter Van der Poel helemaal zat

Vorig jaar ging de zege naar Van Aert. De wereldkampioen boekte toen zijn eerste zege van het nieuwe seizoen en ook nu staat hij nog steeds droog. Bij afwezigheid van Van der Poel in Ardooie kan de hij misschien de hatelijke nul van het bord vegen.

„Ik heb reeds zes tweede plaatsen achter mijn naam staan en dus mik ik volop op die eerste zege. Ook vorig jaar was dat in Ardooie het geval”, stelde Van Aert. „Het klopt dat Mathieu van der Poel er niet bij is, maar winnen is winnen. Trouwens, ook Toon Aerts vindt in Ardooie wel een parcours dat in zijn mogelijkheden past. En als Michael Vanthourenhout zijn dagje heeft, wordt ook hij een belangrijke concurrent. Ik zal de zege niet zomaar cadeau krijgen.”