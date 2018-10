Ajax Vrouwen kansloos tegen Lyon

De Amsterdamse dames moesten het zonder Kelly Zeeman stellen. Mede daardor koos trainer Benno Nihom voor een 5-3-2-opstelling. Aan de kant van Lyon stond Oranje Leeuwin Shanice van de Sande in de basis.

Na tien minuten kwamen de Franse vrouwen aan de leiding. Aanvoerster Kika van Es ging in de fout, waar Amel Majri wel raadt mee wist: 0-1.

Op het half uur werd het 0-2. Linksback Bacha schoot een indirecte vrije trap door de muur heen en tegen de touwen. Dat was ook de ruststand.

Een kwartier na rust was het alweer raak. Hegerberg liep fraai tegen een indraaiende vrije trap van Christiansen aan: 0-3. In de slotfase werd het nog erger voor de Ajax Vrouwen. Dit keer mocht Christiansen zelf de trekker overhalen en de eindstand op het bord brengen: 0-4.

Bondscoach Sarina Wiegman was op de tribune een aandachtige toeschouwer. Met Oranje wil ze komende maand in een tweeluik tegen Zwitserland alsnog een ticket voor het WK 2019 in Frankrijk bemachtigen. Wiegman zag bij Ajax onder anderen de internationals Lize Kop, Liza van der Most en Ellen Jansen aan het werk.