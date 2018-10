Liverpool gehavend uit interlandperiode

Dat Virgil van Dijk vanwege zijn ribblessure terugkeerde naar Liverpool, is nu iets langer bekend. Maar de Reds liepen vooral in Afrika averij op. Mo Salah (Egypte) keerde vroegtijdig terug vanwege een liesblessure, Sadio Mané (Senegal) brak zijn duim en gisteren liep Naby Keita (Guinee) een hamstringblessure op.

Bekijk ook: Aanvoerder Virgil van Dijk haakt af bij Oranje

Bij de medekoploper in de Premier League hopen ze alle vier de spelers nog fit te krijgen voor de wedstrijd van zaterdag op Huddersfield. Of dat gaat lukken is een tweede.

Bekijk ook: Sadio Mané geopereerd aan hand

Bekijk ook: Ook Keïta valt weg bij Liverpool