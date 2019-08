Van der Poel na weer een zege: ’Op mountainbike is het zelfs moeilijker’

„De weersomstandigheden hadden niet veel beter gekund”, zei de Nederlander in het Italiaanse Val di Sole. „Het is zelfs eigenlijk moeilijker om hier met een mountainbike te rijden dan met een crossfiets, maar ik geniet hier wel van.”

Avancini

De Europees kampioen bleef de Braziliaan Henrique Avancini en de Belg Jens Schuermans voor in Italië. „Ik denk dat Avancini mijn grootste rivaal is in de shorttrackraces. Hij is erg explosief en erg sterk. Ook op de niet zo lange beklimmingen. En hij is een goede atleet om mee te strijden. Hij wil er altijd voor gaan, dat is erg mooi.”

Of Van der Poel zondag, wanneer de hoofdwedstrijd op het programma staat, weer op regen hoopt? „Ik zag dat het dit weekend redelijk normaal zou worden, maar het wordt sowieso een lastige wedstrijd.”

Bekijk ook: Weer winst Van der Poel op mountainbike