Korfbalteam naar halve finales EK

De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer was in Leeuwarden in de kwartfinales veel te sterk voor Tsjechië: 35-10. Topschutter was Daan Preuninger met negen rake worpen.

Tegenstander in de halve finale is aartsrivaal België, het enige land dat Oranje doorgaans een beetje partij kan bieden. Een finale tussen de twee buurlanden was ook verwacht, maar de Belgische ploeg verslikte zich op dit EK in de groepsfase tegen Duitsland en verloor met 20-18.

Nederland won de Europese titel al zes keer en de zevende titel lijkt eraan te komen, getuige de monsterscores van het team op het EK in Friesland. Nederland won in de groepsfase met 31-13 van Catalonië, met 31-10 van Engeland en met 40-12 van Polen.

De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Portugal.