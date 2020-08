Hansi Flick: ’We lijken dichtbij, maar hebben nog niets’

Flick maakte een opgeluchte indruk na de gewonnen halve finale tegen Olympique Lyon (3-0). „We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden en we kwamen ook goed weg in de openingsfase”, verwees hij na de gemiste kansen van aanvaller Memphis Depay en Karl Toko Ekambi van Lyon.

Flick was blij dat de eerste kans van Bayern er wel in ging. Serge Gnabry schoot prachtig raak en tekende een kwartier later ook voor 2-0. „Daarna gingen we makkelijker en rustiger spelen”, zei Flick die in de slotfase ook nog Robert Lewandowski zag scoren.

„Zondag tegen Paris Saint-Germain beginnen we gewoon weer op nul”, zei de succesvolle coach van Bayern. „We lijken dichtbij maar hebben nog niets in de Champions League. We zijn er nog lang niet.”

Jérôme Boateng

Het is nog onzeker of Jérôme Boateng zondag met Bayern München in actie kan komen in de finale van de Champions League. De verdediger liet zich tegen Lyon in de rust vervangen met spierklachten.

„Het is even afwachten”, zei trainer Hansi Flick van Bayern München die Niklas Süle liet invallen voor Boateng. „Het wordt een zware finale waarin we fitte spelers nodig hebben.”

Door de zege van Bayern is het zeker dat opnieuw een Duitse trainer de Champions League wint, na Jürgen Klopp vorig jaar met Liverpool. PSG staat namelijk onder leiding van coach Thomas Tuchel.

Rudi Garcia

Trainer Rudi Garcia van Olympique Lyon baalde van de nederlaag tegen Bayern. „We wisten dat we tegen een betere ploeg speelden maar onze tactiek was goed”, analyseerde hij. „We benutten alleen de kansen niet.”

Lyon wilde profiteren van ruimte die Bayern vaak achter de defensie weggeeft. Memphis Depay en Karl Toko Ekambi verzuimden echter in de openingsfase te scoren. „Dat was bepalend voor de afloop van de halve eindstrijd”, vermoedde Garcia. „Misschien loopt het anders als we die kansen wel benutten.”

Lyon mag volgend seizoen niet aan Europees voetbal deelnemen. De club stond slechts zevende toen het Franse seizoen wegens corona werd afgebroken. „Dat is extra zuur”, besefte aanvaller Toko Ekambi. „Bayern was zeker niet onverslaanbaar. Maar we hebben niet de dingen gedaan om ze te kloppen.”