’Verstappen-move’ bij GP Austin niet meer mogelijk

De organisatie heeft volgens Motorsport.com nieuwe kerbstones geplaatst op de betreffende delen van het circuit. Deze zijn twee meter lang, een meter breed en 15 centimeter hoog. De ’Verstappen-move’ is hierdoor niet meer mogelijk. De Nederlandse coureur van Red Bull wist de Ferrari-rijder in Bocht 16 en 17 in te halen, door bij dat gedeelte een stukje van het circuit af te snijden. De Limburger kwam daardoor met vier wielen naast het circuit volgens de stewards.

Het kostte Verstappen een tijdstraf van vijf seconden en dus een plek op het podium. Volgens de rijder van Red Bull was het meten met twee maten, want dit soort dingen gebeuren continu, was zijn verweer. FIA heeft besloten om er dus wat aan te doen.