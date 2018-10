Makkelie als VAR naar WK voor clubs

Een Nederlandse scheidsrechter ontbreekt op het toernooi in december, waaraan Real Madrid deelneemt als vertegenwoordiger van het continent Europa. Na het afzwaaien van Björn Kuipers bij de FIFA is Makkelie de hoogst aangeschreven Nederlandse arbiter bij de wereldvoetbalbond, maar laatstgenoemde zal in de Emiraten geen wedstrijd leiden.

Bij de WK-finale in Rusland was Makkelie ook al aanwezig als videoreferee. Hij wordt beschouwd als beste videoscheidsrechter van de wereld.