Megacontract voor profbokser Alvarez

De 28-jarige wereldkampioen van de WBA en WBC in het middengewicht tekende voor vijf jaar. In die periode staan elf gevechten gepland. De deal heeft een totale waarde van circa 315 miljoen euro. „Ik voel me vereerd. Dit is een historisch contract”, liet Alvarez weten.

De Mexicaan verloor in 53 gevechten slechts één keer. Alleen de Amerikaan Floyd Mayweather was hem de baas. Het eerste duel van Alvarez op basis van zijn nieuwe contract is op 15 december in New York tegen de Brit Rocky Fielding.

Volgens ESPN is de verbintenis van Alvarez met DAZN het meest lucratieve contract in de sporthistorie. Honkballer Giancarlo Stanton had het vorige record in handen met een dertienjarig contract, dat goed was voor een totaalbedrag van ongeveer 240 miljoen euro.

Op jaarbasis blijft voetballer Lionel Messi (FC Barcelona) nog altijd de bestbetaalde sportman, met een inkomen volgens Forbes van circa 73 miljoen euro in twaalf maanden.